



Новым гендиректором Минпроса станет бригадный генерал Асаф Цалаль

Министр образования, депутат Кнессета Йоав Киш, назначил бригадного генерала Асафа Цалаля генеральным директором министерства просвещения.



45-летний Асаф Цалаль, как и министр образования Йоав Киш, является летчиком-истребителем. После долгих лет совместных боевых полетов теперь они возглавят израильскую государственную систему просвещения.



В последнее десятилетие Цалаль посвящал свое свободное время образовательной деятельности, работая волонтером в школах на периферии, воплощая в жизнь мечты учащихся, испытывающих трудности, и обучая молодых учителей.



Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави откликнулся на просьбу министра образования и с согласия министра обороны одобрил немедленную отставку офицера со службы в ЦАХАЛе. Кохави пожелал Цалалю успехов в его важной миссии национального масштаба.



Сроки вступления в должность генерального директора Минпроса будут согласованы в ближайшие дни после утверждения правительством и при условии утверждения Комитетом по назначениям на высокопоставленные государственные посты.



Фото: пресс-служба ЦАХАЛа



Пресс-служба министерства просвещения

