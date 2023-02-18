



Новый законопроект разрешит полиции использовать публичные биометрические камеры

Ожидается, что правительство в воскресенье одобрит законопроект, который позволит израильской полиции использовать передовые биометрические камеры в общественных местах.



При этом задним числом будет урегулировано использование системы Hawk's Eye, которая идентифицирует номерные знаки автомобилей на дорогах.



Это правительственный законопроект от Министерства национальной безопасности, который был впервые одобрен в прошлом году правительством Беннета-Лапида, но так и не был принят, потому что Кнессет был распущен.



Уже тогда законопроект вызвал критику за нарушение неприкосновенности частной жизни и опасения применения драконовских мер слежки.



В настоящее время законопроект возвращается в Кнессет для ускоренного процесса утверждения в рамках подготовки к ответу страны в Верховный суд через две недели по иску, поданному Ассоциацией гражданских прав против многолетнего незаконного использования полицией системы Hawk's Eye без урегулирования этого ситуации законодательством и правилами.



В пояснении к законопроекту, регулирующему использование полицией специальных камер и биометрических систем в целом, было написано, что "система необходима для выполнения возложенной на полицию задачи по расследованию уголовных преступлений и предназначена для выполнения ее основных обязанностей и задач".



Согласно законопроекту, биометрические видеосистемы являются "полезным и эффективным инструментом в целях выявления и предотвращения преступлений, поддержания общественного порядка и защиты населения и его безопасности".



В законопроекте добавляется, что системы включают в себя "возможности обработки визуальной информации, которые позволяют фотографировать объекты или людей и сравнивать их с исходными данными в системе таким образом, чтобы она могла распознать сфотографированный объект или человека".



При этом законопроект признает, что действительно существует "более чем необходимый ущерб праву сфотографированных на неприкосновенность частной жизни".

