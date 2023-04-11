



Новый законопроект поддержит усилия Израиля по борьбе с туннелями

В понедельник группа депутатов Палаты представителей представила законопроект в поддержку усилий Израиля по борьбе с туннелями. Законодатели объявили о новом законопроекте “для расширения усилий по укреплению способности Израиля обнаруживать и ликвидировать туннели, используемые террористическими организациями для поддержки и совершения террористических атак против Израиля”.



В случае его подписания, закон расширит полномочия Министерства обороны на проведение исследований, разработок, испытаний и оценки противотуннельных возможностей на совместной основе с Израилем, говорится в заявлении группы.

“Иностранные террористические организации, в том числе ХАМАС, “Хизболла” и палестинский “Исламский джихад”, используют подземные туннели для запуска ракет, хранения оружия и контрабанды инструкторов террористов, а также для других действий, которые угрожают безопасности Израиля”, – пояснили депутаты. “Слишком долго туннельные сети использовались террористическими организациями, чтобы угрожать безопасности нашего самого сильного регионального союзника Израиля”.

“Соединенные Штаты должны подать сигнал о том, что мы поддерживаем Израиль, особенно с учетом недавних террористических атак против Израиля во время Песаха”, – говорят они.

Законодатели считают, что для Соединенных Штатов важно продолжать тесное партнерство с Израилем «и предоставить им инструменты, необходимые для борьбы с этими туннелями.