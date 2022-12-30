



Новый вызов для Нетаниягу: сохранить коалицию

После выборов 1 ноября политические сплетни и болтовня в Израиле сосредоточились на вопросе, когда будет сформировано и приведено к присяге новое правительство.



В четверг, после двух месяцев изматывающих переговоров о коалиции, Биньямин Нетаниягу смог сформировать правительство, оно было приведено к присяге. Теперь встал новый вопрос: как долго эта коалиция просуществует, и сможет ли Нетаниягу сохранить ее целостность?



Как пишет Jerusalem Post, несмотря на оптимистичные прогнозы после выборов, среди членов блока Нетаниягу накопилось много недовольства, что ставит под сомнение эти прогнозы.



Теоретически новое правительство создано на полный срок, в первую очередь из-за его идеологической последовательности. Но утомительные недели бесконечных переговоров выявили его первую ошибку: едва существовавший уровень доверия между Нетаниягу и его союзниками, который вынудил их предъявить ему беспрецедентный список требований до формирования правительства. И Нетаниягу, как отмечается, уступил почти всем их условиям, что вызвало множество протестов.



Судьи, юристы и профессора выступают против планируемой реконструкции БАГАЦа и судебной системы, ЛГБТ и женские правозащитные группы встревожены полномочиями, предоставленными членам правительства. Даже высший бизнес и сектор высоких технологий, которые обычно держатся подальше от политики, протестовали против заявлений коалиции и новой политики.



Отмечается, что если некоторые члены правительства, например Смотрич и Бен-Гвир, будут настаивать на реализации своих планов, то эскалация в сфере безопасности может стать неизбежной и расшатать коалицию изнутри.



Источник, близкий к Нетаниягу, заявил, что "чувствует, что правительство не протянет долго", и особенно настороженно относится к напряженному месяцу Рамадан, начинающемуся в начале апреля.