



Новый въезд в Иерусалим: гигантские пробки на выезде с шоссе №16



Только вчера, 31 августа. в ходе торжественной церемонии был введен в строй новый въезд в Иерусалим - шоссе№ 16. Но уже сегодня иерусалимские водители сообщают о том, что непродуманный выезд с прекрасного шоссе, в строительство которого вложены 3 миллиарда шекелей, привел к образованию пробок в самом Иерусалиме.



Выезд с перекрестка Бейт заканчивается правым поворотом на Бегин Даром - в направлении южных кварталов Малка, Тальпиот и Гуш Эцион. Если до вчерашнего дня поворот был возможен свободно, то с сегодняшнего на нем установили светофор. Проектировщики не учли той массы трафика, которая будет пребывать в эту точку с шоссе №16. На светофор может проехать только 20 автомобилей. Результатом стало возникновение гигантской пробки там, где ее раньше не было. Пробка стоит до самых тоннелей шоссе №16.

