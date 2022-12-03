



Новый УК Индонезии: тюрьма за секс вне брака и оскорбление президента

Ожидается, что в этом месяце парламент Индонезии примет новый уголовный кодекс, согласно которому секс вне брака будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Сожительство до брака также запрещено, подтвердили официальные лица.



Законодательная перестройка также запретит оскорбление президента или государственных учреждений и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии.



Ожидается, что новый уголовный кодекс, который разрабатывался десятилетиями, будет принят 15 декабря, сообщил агентству Reuters заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиаридж.



"Мы гордимся тем, что наш уголовный кодекс соответствует индонезийским ценностям", — сказал он в интервью Reuters.



Кодекс, если он будет принят, будет применяться как к гражданам Индонезии, так и к иностранцам, при этом бизнес-группы выражают обеспокоенность по поводу того, какой ущерб новый кодекс может нанести имиджу Индонезии как месту отдыха и инвестиций.



Шинта Виджаджа Сукамдани, заместитель председателя Ассоциации работодателей Индонезии, сказал, что пункты, касающиеся морали, "принесут больше вреда, чем пользы", особенно для предприятий, работающих в сфере туризма и гостеприимства, и "заставят инвесторов пересмотреть вопрос об инвестировании в Индонезию"



Некоторые внесенные изменения включают положение, позволяющее заменить смертную казнь пожизненным заключением после 10 лет хорошего поведения. Криминализация абортов, за исключением жертв изнасилования, и лишение свободы за "черную магию" остаются в кодексе.





