Новый спикер словацкого парламента въезжает в свой кабинет: видео

Новый вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха, получив должность, первым делом выбросил флаг ЕС и заменил портрет президента Чапутовой портретом Че Гевары.



Блаха опубликовал это видео, подписав его “Осенняя уборка”.

Elections have consequences



The new Speaker of the Slovak Parliament Ľuboš Blaha from the left-wing Smer party gained access to his new office today



He threw out the EU flag and replaced a portrait of President Zuzana Čaputová with one of Che Guevara



