



Новый спикер Палаты заявил, что помощь Украине и Израилю надо разделить

Финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее. Об этом заявил Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает Reuters.



20 октября президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.



Однако Джонсон намекнул, что не согласен с этим решением, заявив, что финансирование поддержки Украины и Израиля должно рассматриваться отдельно.



"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей состоит в том, что мы должны разделить эти вопросы", – сказал он, добавив, что передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с Байденом.



Напомним, 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты. В тот же день он заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов заявил, что это "естественно" и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.