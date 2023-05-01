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Новый скандал в ШАБАСе
01.05.2023 17:23 Аркадий Бочаровский

Новый скандал в ШАБАСе


Начальник управления службы тюрем, генерал Кэти Перри, сняла пять номеров в роскошном отеле "Кармим" по дороге в Иерусалим, готовясь к участию в церемонии Дня памяти. Материал об этом опубликован 12-м каналом.

Ее помощницы, личный водитель и охранник проживали в номерах в течение одного дня, что обошлось в тысячи шекелей. Генерал Перри сняла отель несмотря на то, что живет в поселении недалеко от Иерусалима.

ШАБАС заявил: "В силу характера своей работы начальник управления службы тюрем является охраняемой личностью. Естественно, мы не можем детализировать обязательные инструкции по безопасности, однако можем сказать, что в рамках этих ограничений и с учетом нагрузки на столичные номера в указанные дни, она была обязана найти решение этой проблемы, скорректировав расходы до допустимых в соответствии с процедурами".
 

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