



Новый скандал в ШАБАСе



Начальник управления службы тюрем, генерал Кэти Перри, сняла пять номеров в роскошном отеле "Кармим" по дороге в Иерусалим, готовясь к участию в церемонии Дня памяти. Материал об этом опубликован 12-м каналом.



Ее помощницы, личный водитель и охранник проживали в номерах в течение одного дня, что обошлось в тысячи шекелей. Генерал Перри сняла отель несмотря на то, что живет в поселении недалеко от Иерусалима.



ШАБАС заявил: "В силу характера своей работы начальник управления службы тюрем является охраняемой личностью. Естественно, мы не можем детализировать обязательные инструкции по безопасности, однако можем сказать, что в рамках этих ограничений и с учетом нагрузки на столичные номера в указанные дни, она была обязана найти решение этой проблемы, скорректировав расходы до допустимых в соответствии с процедурами".

