



Новый рекорд: Яир Лапид - премьер с самой короткой каденцией



Яир Лапид, нынешний премьер-министр, побьет рекорд Нафтали Беннета, который занимал пост премьер-министра Израиля в течение одного года и двух недель - с 13 июня 2021 года по 30 июня 2022 года.



Ожидается, что срок полномочий Лапида официально завершится в ближайшие недели, после формирования нового правительства. На сегодняшний день срок полномочий Лапида, который приступил к исполнению обязанностей 1 июля, составляет 125 дней.



Следует отметить , что Игаль Алон исполнял обязанности премьер-министра в течение 19 дней, с 26 февраля 1969 года по 17 марта 1969 года, после смерти премьер-министра Леви Эшколя. Эта должность не была официальным назначением, и Алон был лишь исполняющим обязанности премьера.

