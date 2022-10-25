



Новый премьер Великобритании впервые высказался о войне в Украине

Война, которую президент России Владимир Путин развязал против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак в своем выступлении.



"Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", – заявил британский премьер.



Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.



Напомним, что сегодня, 25 октября, новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.