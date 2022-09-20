



Новый премьер Британии пообещала Украине $2,6 млрд военной помощи

Великобритания планирует выделить не менее 2,63 млрд долларов на военную помощь Украине в 2023 году. С таким заявлением на этой неделе выступит премьер-министр страны Лиз Трасс, пишет Financial Times.



"Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе планирует сообщить мировым лидерам, что Лондон в следующем году выделит как минимум 2,63 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине", - пишет издание.



Напомним, что Великобритания в День независимости Украины объявила о новом пакете военной помощи нашей стране более чем на 63 млн долларов.

Добавим, недавно стало известно, что Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники.