



Новый премьер Британии назвал Иерусалим “исторической столицей Израиля”



Риши Сунак, который станет новым премьер-министром Великобритании, считается решительным сторонником Израиля и другом еврейской общины Великобритании.



На мероприятии “Друзья Израиля” в августе Сунак заявил, что Иерусалим “бесспорно является исторической столицей” Израиля и что существуют “очень веские доводы” в пользу переноса посольства Великобритании из Тель-Авива. Но Сунак также признал “деликатность” этого вопроса: “Если бы это было так просто, это уже было бы сделано”.



Сунак выразил обеспокоенность ростом антисемитских инцидентов в первой половине 2021 года. “Это не тот вопрос, в котором следует быть двусмысленным: все должны занять твердую позицию по искоренению антисемитизма, и я полон решимости устранить это бедствие в нашем обществе”, – сказал он.



В письме для UK Jewish News, партнера газеты The Times of Israel, Риши Сунак заявил о своем несогласии с движением бойкота. “Я буду продолжать поддерживать законопроект о бойкоте, отчуждении инвестиций и санкциях, который не позволит государственным органам участвовать в бойкотах, подрывающих сплоченность общества. Еврейская община права, призывая тех, кто стремится нанести ущерб единственному еврейскому государству в мире”, — написал он в июле.