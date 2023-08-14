



Новый посол рассказал о помощи Саудовской Аравии палестинцам

Новый посол Саудовской Аравии в Палестинской автономии Наиф бин Бандар Аль-Судаири, который базируется в Аммане, рассказал в интервью международной арабской газете Asharq Al-Awsat, что за эти годы Саудовская Аравия предоставила 51 миллиард риалов (около 13,6 миллиарда долларов) палестинцам.



Согласно данным посла, 29 миллиардов риалов были переданы в качестве помощи непосредственно Палестинской администрации; 4 миллиарда риалов были переданы Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам; и 18 миллиардов риалов были выделены из Саудовского фонда развития, который оказывает помощь развивающимся странам.



“Нет никаких сомнений в том, что это иллюстрирует наши тесные отношения и помощь Саудовской Аравии нашим братьям в Палестине”, – сказал Аль-Судаири.

Посол отметил, что “короли Саудовской Аравии всегда поддерживали дело палестинцев”. Он упомянул короля Фейсала, который после американских поставок оружия Израилю во время войны Судного дня 1973 года возглавил нефтяное эмбарго, вызвавшее международный кризис.