



Новый политический курс Аргентины с новым президентом

Победа Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине означает изменение отношений страны с миром. В ходе своей предвыборной кампании новоизбранный президент заявил, что не будет официально сотрудничать с государствами, не поддерживающими свободу и демократию. Он решительно разорвет связи с государствами, поддерживающими терроризм, и, безусловно, разорвет тесные официальные отношения, которые страна до сих пор поддерживает с Китаем. Он также обещал дистанцироваться от Ирана.



Кроме того, на протяжении всей своей предвыборной кампании он демонстрировал восхищение культурой и народом Израиля, а также тем, насколько это государство соответствует духовным ценностям. Он отстаивал право Израиля на самооборону и осуждал исламский терроризм.



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Он был одним из первых политиков, кто безоговорочно поддержал Израиль в продолжающейся войне с ХАМАСом и подчеркнул необходимость срочного освобождения всех заложников. Во время своих визитов в различные города страны, когда кто-нибудь протягивал ему израильский флаг, он с энтузиазмом брал его и размахивал им.



Кроме того, он изучает Тору у собственного раввина и даже подумывает о переходе в иудаизм. В одном из интервью он даже заявил, что после завершения политической карьеры хотел бы посвятить себя изучению Торы.

