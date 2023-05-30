



Новый план Ярива Левина



Това Цимуки излагает в обширной статье в газете "Едиот Ахронот" “план Левина” по саботажу назначения нового президента БАГАЦа. Левин - категорически против ныне существующей системы, в рамках которой президента БАГАЦа выбирают по принципу старшинства.



Источники в правящей коалиции утверждают, что лидеры правовой революции, министр юстиции Ярив Левин и председатель комитета Кнессета по конституции, законодательству и юстиции, член Кнессета Симха Ротман, ждут, когда Нетаниягу “даст отмашку”, чтобы они могли решить, как действовать дальше.



Левин в последнее время не комментировал эту тему, в то время как Ротман сказал: "Если реформа не произойдет с согласия, она произойдет без согласия". Оба хотят законодательно закрепить хотя бы один пункт революции до конца летней сессии Кнессета в начале августа.



Министр юстиции Левин начнет переговоры с председателем Верховного суда Эстер Хают с целью достижения договоренностей относительно отбора двух судей в БАГАЦ на замену уходящим в отставку судьям Эстер Хают и Анат Барон, которые должны уйти на пенсию в конце октября. В отсутствие договоренностей в резиденции президента, закон требует от Левина сформировать комитет в соответствии с существующей практикой: для выдвижения кандидатуры судьи Верховного суда требуется одобрение семи из девяти членов комитета. Другими словами, три судьи Верховного суда, входящие в комитет по отбору судей, представляют собой блок, имеющий право наложить вето на кандидатуры в суд.



Коалиция убеждена, что Левин не собирается отказываться от назначения двух "консервативных" судей. Более того, на данном этапе судья Эстер Хают не планирует отказываться от выбора хотя бы одного либерального судьи и, как ожидается, наложит вето на любого назначенца Левина, который "слишком экстремален" с ее точки зрения.



Оппозиция утверждает, что Хают, скорее всего, согласится на выбор консервативного судьи только в духе судей Ноама Солберга или Алекса Штайна, когда ясно, что кандидаты - прежде всего профессионалы высочайшего уровня.



На данном этапе преобладает мнение, что после того, как к середине следующего месяца будет сформирован комитет по отбору судей путем избрания одного представителя правительства и двух членов Кнессета, Левин не будет так спешить созывать заседание комитета. Через несколько дней Ассоциация адвокатов Израиля будет избирать президента. Два представителя Ассоциации адвокатов являются членами нынешнего комитета по отбору судей. Если на эту должность будет избран Эфи Наве - в прошлом он уже занимал эту должность - это, как ожидается, будет удобно для Левина и коалиции.



В противном случае, если будет избран Амит Бахар, ожидается, что он будет сотрудничать с оппозицией и судьями Верховного суда. По этой причине эти выборы [президента Ассоциации адвокатов] являются центральными в том, что касается назначения судей, в частности, судей БАГАЦа.





По оценкам экспертов, если Левин не сможет реализовать свою концепцию, он не будет спешить с созывом комитета и даже может планировать, что после ухода Хают и Барон в отставку Верховный суд будет работать в составе всего 13 судей. Соглашения между Левиным и Хают также приведут к договоренностям по вопросу о том, будет ли следующий председатель Верховного суда выбираться в соответствии с нынешним методом старшинства, против которого Левин категорически возражает. Поэтому и с этой точки зрения, если соглашение о старшинстве не будет достигнуто, вице-президент Узи Фогельман возьмет на себя роль председателя суда со всеми правами и привилегиями этой должности.

