



Новый пакет военной помощи от Эстонии: что в него вошло

Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло



Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии в Twitter.



Эстония сообщает, что в сотрудничестве с Ирландией передаст украинской армии военный госпиталь. Также в пакет помощи вошли:

медицинское оборудование;

оборудование для разминирования;

оборудование для борьбы с дронами.

Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбу с российской агрессией.С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.Кроме того, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.