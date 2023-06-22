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Новый пакет военной помощи от Эстонии: что в него вошло
22.06.2023 15:11 Раиса Вовк

Новый пакет военной помощи от Эстонии: что в него вошло

Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии в Twitter.

Эстония сообщает, что в сотрудничестве с Ирландией передаст украинской армии военный госпиталь. Также в пакет помощи вошли:

  • медицинское оборудование;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование для борьбы с дронами.
Минобороны Эстонии подчеркивает, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбу с российской агрессией.

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Кроме того, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра. 

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