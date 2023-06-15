



Новый пакет помощи Украине от Британии, США, Дании и Нидерландов: подробности

Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего в него войдут системы ПВО и сотни ракет к ним. Об этом говорится в заявлении британского правительства.



Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.



Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.



"Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель", - говорится в заявлении правительства Британии.



Напомним, что Дания в сотрудничестве с Норвегией передаст Украине новую партию артиллерийских боеприпасов. В Украину поступит 9 тысяч снарядов.

Кроме того, Минобороны Дании заявило, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. По информации СМИ, обучение может начаться в августе.



К тому же на днях правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

В Британии уточнили, что вооружение стоимостью более 115 млн долларов закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.