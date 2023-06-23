



Новый опрос: Оппозиция по-прежнему лидирует

Партия “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганца потеряла два места, в то время как “Ликуд“ поднялся на одно место по сравнению с опросом на прошлой неделе в новом опросе, опубликованном Maariv в пятницу утром.



НДИ и “Еш Атид“ также поднялись на одно место каждая, в то время как “Оцма Йегудит“ опустилось на одно место.



Согласно опросу, если бы выборы состоялись в пятницу, партия Ганца получила бы 30 мест, а "Ликуд" - 26 мест. Между тем, “Еш Атид“ получил бы 17 мест, ШАС – 9, “Яхадут а-Тора“ – 7, ХАДАШ-ТААЛ и НДИ - по 6, Религиозный сионизм, РААМ и “Мерец” - по 5, “Оцма Иегудит“ - 4.



Согласно опросу, оппозиция получит 63 места, а коалиция - 51 место. ХАДАШ-ТААЛ традиционно не входит в коалиции.



В опросе, который проводился среди репрезентативной выборки населения Израиля, приняли участие 500 человек. Погрешность опроса составляет 4,3%.

