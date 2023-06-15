



Новый опрос: коалиция по-прежнему теряет большинство

Согласно опросу, опубликованному 12 каналом, если бы сегодня были проведены новые выборы, “Ликуд” получил бы 27 мест, также как и партия “а-Маханэ а-Мамлахти“ Бени Ганца.



Партия “Еш Атид“ получила бы 18 мест, Религиозный сионизм и “Оцма Иегудит“ — по 10 мест, как и ШАС. “Яхадут а-Тора” - 7 мест, а партия НДИ - 6.

Партии “Хадаш-Таал“, РААМ и “Мерец“ получили бы, согласно поросу, по пять мест.



Согласно опросу, ни “Балад“, ни “Авода“ не смогли бы преодолеть избирательный барьер.



В результате нынешняя коалиция, состоящая из 64 мест, получила бы всего 54 места, в то время как прежнее правительство - 61 место, а “Хадаш Таал“ - оставшиеся пять мест.



По данным опроса относительно того, кто больше всего подходит на пост премьер-министра, Ганц обходит Нетаниягу с результатом 37% против 36%. В паре с Лапидом Нетаниягу набирает 39%, а Лапид — 30%.



