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Новый опрос: коалиция Нетаниягу укрепляет позиции
29.06.2023 21:25 Алина Груднева

Новый опрос: коалиция Нетаниягу укрепляет позиции

Правый блок начинает восстанавливать свои позиции после значительного ослабления в последнее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для 14 канала.

Так, если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" получила бы 30 мандатов, "Махане-Мамлахти" — 28, "Еш Атид" — 14.

В свою очередь, у ШАС — 10, НДИ — 8, "Яхадут-ха-Тора" — 7,  "Оцма Йегудит" — 5, "Религиозный сионизм" — 5, РААМ — 4, "Хадаш-Таал" - 4, "Мерец" - 4.

Таким образом, у нынешней коалиции получается 57 мандатов, а у оппозиции – 54.

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