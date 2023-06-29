



Новый опрос: коалиция Нетаниягу укрепляет позиции

Правый блок начинает восстанавливать свои позиции после значительного ослабления в последнее время.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для 14 канала.



Так, если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" получила бы 30 мандатов, "Махане-Мамлахти" — 28, "Еш Атид" — 14.



В свою очередь, у ШАС — 10, НДИ — 8, "Яхадут-ха-Тора" — 7, "Оцма Йегудит" — 5, "Религиозный сионизм" — 5, РААМ — 4, "Хадаш-Таал" - 4, "Мерец" - 4.



Таким образом, у нынешней коалиции получается 57 мандатов, а у оппозиции – 54.