



Новый министр связи отменяет реформы своего предшественника

Министр связи Шломо Караи договорился с лидерами ультраортодоксальных фракций об отмене ненавистной раввинам реформы Йоаза Генделя в обмен на согласие “харедим” на освобождение частот мобильной связи устаревших форматов к концу 2025 года. В рамках реформы частот мобильной связи подключение устаревших телефонов 2 и 3 поколения должно было прекратиться уже в январе, Караи пообещал продлить его на полгода.



В мае министр связи Йоаз Гендель подписал распоряжение об отмене запрета перевода “кошерных” телефонных номеров в другие компании сотовой связи. Религиозные абоненты сотовой связи должны были получить те же права, какими уже много лет пользуются все остальные израильтяне, и освободиться от монопольного диктата раввинской “комиссии по связи”.



Невозможность перевести “кошерный” номер в другую телефонную компанию или переставить такую сим-карту в смартфон позволяла раввинской комиссии не только ограждать паству от “нежелательного” контента, но и контролировать круг общения внутри общин. Так комиссия могла заблокировать для обладателей “кошерной” связи доступ к любым номерам по своему усмотрению и широко этой возможностью пользовалась.



Религиозные деятели восстали против реформы Генделя и добились включения в коалиционные соглашения пункта о ее отмене. Помимо того, они требовали от министерства связи сохранить частоты, выделенные для сотовой связи второго и третьего поколения, чтобы харедим могли продолжать пользоваться самыми старыми простыми телефонами.



Исполнение этого требования грозило остановить развитие в Израиле инфраструктуры сотовой связи пятого поколения – диапазон частот для сотовой связи ограничен, без освобождения частот, обслуживающих устаревшие форматы, невозможно развивать новые.



За 12 лет пребывания у власти Биньямина Нетаниягу Израиль превратился из лидера в аутсайдера в области технологий связи и скатился к началу 2020 года на 60 место в мире по скорости стационарного интернета. Менее чем за полтора года предыдущему министру связи Йоазу Генделю удалось совершить прорыв в обновлении инфраструктуры быстрого интернета и поднять страну с 60 на 32 место.