



Новый министр по делам религий отменил реформу кашрута

Новый министр по делам религий (ШАС) Михаэль Малкиэли, не теряя времени даром, подписал указ об отмене реформы кашрута.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Уточняется, что это произошло вскоре после приведения к присяге нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



Реформа была принята прошлым правительством. В частности, была отменена монополия со стороны главного раввината на выдачу сертификатов кошерности ресторанам, кафе.



Также закон предполагал усиленный парламентский контроль за выполнением реформы и выводил деятельность инспекторов по кашруту на профессиональный уровень.

