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Новый министр образования отменил реформу системы зачисления в старшие классы
05.01.2023 20:20 Евгения Маркова

Новый министр образования отменил реформу системы зачисления в старшие классы

Новый министр образования Йоав Киш объявил, что он отменит реформу системы зачисления в старшие классы, которую отстаивала предыдущий министр Ифат Шаша-Битон, и вместо этого к марту разработает новую структуру.

Реформы должны были привести к отмене письменных экзаменов по истории, литературе, обществоведению и библеистике и их замене классными проектами и междисциплинарной работой, оцениваемой внутри каждой школы наряду с внешней оценкой. 

Планировалось, что тестирование по математике, английскому языку, языку и естественным наукам продолжится, как и в прошлом, с внешними письменными тестами.

В заявлении Киш клянется вернуть библейским исследованиям и истории их статус и законное место.
 

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