



Новый министр образования отменил реформу системы зачисления в старшие классы

Новый министр образования Йоав Киш объявил, что он отменит реформу системы зачисления в старшие классы, которую отстаивала предыдущий министр Ифат Шаша-Битон, и вместо этого к марту разработает новую структуру.



Реформы должны были привести к отмене письменных экзаменов по истории, литературе, обществоведению и библеистике и их замене классными проектами и междисциплинарной работой, оцениваемой внутри каждой школы наряду с внешней оценкой.



Планировалось, что тестирование по математике, английскому языку, языку и естественным наукам продолжится, как и в прошлом, с внешними письменными тестами.



В заявлении Киш клянется вернуть библейским исследованиям и истории их статус и законное место.

