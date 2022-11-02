



Новый министр иностранных дел Швеции обещает "углубить отношения с Израилем"

Тобиас Бильстрем надеется изменить враждебную линию своих предшественников в отношении Израиля. Он заявляет, что для него "не существует дебатов об исторической связи еврейского народа с Землей Израиля", но подчеркивает, что Швеция продолжит помогать палестинским организациям.



Ожидается, что политический переворот в Швеции, вернувший к власти правых после восьми лет оппозиции, приведет к изменению отношений между Швецией и Израилем к лучшему. Эти отношения были особенно натянутыми при левых шведских правительствах, пока министр иностранных дел Лапид не принял решение встретиться в Иерусалиме со своей бывшей шведской коллегой Анной Линдой. До этого Швеция считалась в Иерусалиме одной из самых враждебно настроенных стран Евросоюза.



Сменивший Линду на посту главы МИД Швеции Тобиас Бильстрём, высокопоставленный член умеренной консервативной партии, пообещаел новую страницу в отношениях двух стран.



"Швеция очень заинтересована в поддержании хороших отношений с Израилем. Я намерен быть министром иностранных дел, который будет придерживаться этой политики", — пообещал он.



Одной из главных проблем в отношениях между двумя странами была чрезвычайно щедрая помощь, которую Швеция оказала организациям - палестинским и израильским, - которые представляют Израиль миру как государство апартеида и призывают к его бойкоту, а также Палестинской автономии. Согласно данным, собранным неправительственной организацией Monitir Institute, только в 2020 году Швеция перечислила организациям, вовлеченным в палестино-израильский конфликт, около 20 миллионов долларов.



