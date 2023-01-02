



Новый министр абсорбции: необходимо ограничить алию

Новый министр абсорбции Израиля Офир Софер сетует на количество репатриантов, прибывающих из России и Украины в Израиль, которые не считаются евреями в соответствии с ортодоксальной интерпретацией.



Жалуясь на то, что большинство новоприбывших из России и Украины не являются евреями в соответствии с Галахой или еврейским религиозным законом, новый министр алии и интеграции Офир Софер заявил в воскресенье, 1 января, что Израиль должен принять меры по ограничению нееврейской иммиграции.



В интервью национальной телерадиовещательной компании "Кан" Софер заявил, что в Закон о возвращении необходимо внести поправки, хотя он предпочел бы "найти способ без законодательства", поскольку около 40 000 из 55 000 прибывших из России и Украины в 2022 году не являются галахическими евреями.



"Этот разрыв необходимо сократить", - заявил он.



По данным Еврейского агентства, в 2022 году в Израиль прибыло 37 364 новых иммигранта из России и 14 680 из Украины. Иммиграция из обеих стран резко возросла после вторжения России в Украину в начале этого года.



Согласно статистике CBS, опубликованной новостным сайтом Ynet в ноябре этого года, 72 процента иммигрантов в Израиль из бывшего Советского Союза в 2020 году не были евреями.