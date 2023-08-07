



Новый комитет по назначениям судей. План коалиции

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала описание состава и функционирования комитета по назначениям судей - как его видят в нынешней коалиции.



Как уже говорилось, коалиция рассматривает возможность изменения состава комитета таким образом, чтобы в него назначались пять представителей от оппозиции и пять от коалиции - без участия представителей других органов, таких как судьи и члены Ассоциации адвокатов, как это происходит в настоящее время. Для назначения судей необходимо большинство в шесть голосов, так что коалиция должна будет договориться хотя бы с одним представителем оппозиции - или наоборот.



Согласно предложению, в ситуации, когда комитет зашел в тупик договоренности не достигнуты в течение нескольких месяцев, законом будет установлен срок, по истечении которого коалиция представит от своего имени двух кандидатов в БАГАЦ, оппозиция представит от своего имени двух других кандидатов - и каждая сторона должна будет выбрать одного кандидата для назначения из числа кандидатов противоборствующей стороны.



С точки зрения представителей коалиции, это предложение призвано предотвратить паралич в работе нового состава комитета, поскольку есть опасения, что в свете вето, которым будет обладать оппозиция в комитете, она будет заинтересована в том, чтобы не допустить назначений в коалицию, и откажется договариваться. Однако на практике с этим возникает несколько проблем.



Первая заключается в том, что этот механизм может фактически привести к назначению судей с экстремистскими, с точки зрения противоборствующих сторон взглядами, поскольку оппозиция будет представлять наиболее либеральных судейских кандидатов, а коалиция - наиболее консервативных.



Кроме того, по мнению оппозиции, речь идет о политизации комитета, поскольку все его члены будут выбраны политиками.



И последнее - хотя пока не ясно, какова судьба правовой реформы внутри коалиции, но в отсутствие договоренностей в Ликуде есть достаточно много депутатов, которые не заинтересованы в продвижении изменения состава комитета в одностороннем порядке.



Ультраортодоксы также не желают продолжать сотрудничество в продвижении реформы без предварительного принятия закона о воинской повинности. В любом случае, изменения порядка формирования комитета по назначениям судей - первая задача в списке приоритетов правительства на зимнюю сессию Кнессета.

