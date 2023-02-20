



Новый истребитель F-15IA даст Израилю “непревзойденное господство в воздухе”

Тед Колберт, вице-президент и генеральный директор Boeing Defense, Space & Security, заявил военным журналистам, что его визит в Израиль поможет “убедиться, что мы по-прежнему настроены на сотрудничество с Израилем”.



“Это выражается в двух больших программах, над которыми мы сейчас работаем, – F-15IA и KC-46”, – сообщил Колберт.



“Мы считаем, что они улучшат возможности Израиля для выполнения его ключевых задач сегодня и в будущем. Boeing будет продолжать двигаться вперед, чтобы поддерживать военный потенциал Израиля”, – добавил он. “Мы используем новейшее программное обеспечение и инженерные методы, чтобы вывести бренд на новый уровень, используя полезную нагрузку и дальность полета”.



На вопрос о том, когда прибудут F-25, вице-президент Boeing сказал: “Мы очень тесно сотрудничаем с правительством США, работаем с правительством Израиля, чтобы сделать это как можно быстрее. Наша команда очень усердно работает, чтобы выполнить все обязательства, которые мы приняли”.



Колберта спросили, как F-15IA сможет справиться с иранской зенитной ракетной системой С-300 и зенитно-ракетной системой С-400, если Иран когда-либо приобретет такие установки. На что он ответил, что с точки зрения “господства в воздухе, истребитель способен выполнять любую миссию, для которой он потребуется”.



Помимо F-15IA, в центре внимания Колберта был также самолет-заправщик KC-46, необходимый для дальних атак.



Ранее в Boeing заявляли, что поставка четырех KC-46 в Израиль ожидается в 2025 году.