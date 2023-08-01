



Новый глава полиции Тель-Авива: Протесты должны проходить спокойно

Комиссар полиции Тель-Авива Перец Амар заявил 1 августа, что протесты против судебной реформы должны носить упорядоченный характер на фоне растущих обвинений в росте насилия со стороны полиции с момента его назначения.



Перец Амар прокомментировал действия полицейских, предположительно применивших чрезмерную силу против демонстрантов, выступающих против правительственной судебной реформы.



“Полицейские работают каждую субботу [на акциях] в ужасной жаре, в невыносимых условиях. Группы боевиков напали на сотрудников полиции. Это должен быть спокойный протест”, – сказал он.



Амар объявил, что позволит проводить законные протесты, но полиция будет действовать против “небольших групп агрессивных демонстрантов”.



“Полиция действует в соответствии с заранее продиктованными принципами. У командующего округом нет места для маневра. У каждого протеста есть две стороны – сторона, которая хочет протестовать, и сторона, которая хочет свободы передвижения”, – сказал он.



“Протесты разрешены, и полиция поможет протестам пройти, но есть небольшие группы, которые создают хаос. Они спускаются к шоссе Аялон и бросают камни в полицейских. Шоссе должно оставаться открытым”, – отметил комиссар.