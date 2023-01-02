Новый глава МИД поговорил с Блинкеном
В понедельник, 2 января, новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Обсудили, среди прочего, важность Соглашений Авраама и их расширения, а также совместную деятельность по предотвращению получения ядерного оружия Ираном", - сообщил Коэн.
Глава израильского внешнеполитического ведомства сказал главе Госдепа, что стратегические отношения между двумя странами являются главным приоритетом.
"Мы продолжим укреплять особые отношения между Израилем и США", - добавил Коэн.
שוחחתי כעת עם מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) January 2, 2023
דנו בין היתר על החשיבות של הסכמי אברהם והרחבתם, וכן על הפעילות המשותפת למניעת נשק גרעיני מאיראן.
אמרתי לו שהיחסים האסטרטגיים עם ארה"ב עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו נמשיך לחזק את הקשר המיוחד בין המדינות 🇮🇱🇺🇸@SecBlinken pic.twitter.com/eUyXGMdeTl