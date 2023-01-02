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Новый глава МИД поговорил с Блинкеном | Фото: Shlomi Amsalem, GPO
02.01.2023 20:53 Алина Груднева

Новый глава МИД поговорил с Блинкеном

В понедельник, 2 января, новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудили, среди прочего, важность Соглашений Авраама и их расширения, а также совместную деятельность по предотвращению получения ядерного оружия Ираном", - сообщил Коэн.

Глава израильского внешнеполитического ведомства сказал главе Госдепа, что стратегические отношения между двумя странами являются главным приоритетом.

"Мы продолжим укреплять особые отношения между Израилем и США", - добавил Коэн.

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