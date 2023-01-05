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Новый глава МИД Израиля провел первый разговор с индийским коллегой
05.01.2023 18:40 Евгения Маркова

Новый глава МИД Израиля провел первый разговор с индийским коллегой

Министр иностранных дел Эли Коэн побеседовал со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром впервые после вступления в должность.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Коэн и Джайшанкар обсудили важность израильско-индийских отношений, включая соглашения о свободной торговле и совместные проекты в области инноваций, безопасности, продовольствия и воды.

Джайшанкар пригласил Коэна в ближайшее время посетить Индию.

Джайшанкар написал в Твиттере о своем разговоре с Коэном, что он "надеется стать его партнером в развитии нашего сотрудничества. Цените его многочисленные идеи, в том числе по экономике и безопасности".
 

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