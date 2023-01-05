



Новый глава МИД Израиля провел первый разговор с индийским коллегой

Министр иностранных дел Эли Коэн побеседовал со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром впервые после вступления в должность.



Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Коэн и Джайшанкар обсудили важность израильско-индийских отношений, включая соглашения о свободной торговле и совместные проекты в области инноваций, безопасности, продовольствия и воды.



Джайшанкар пригласил Коэна в ближайшее время посетить Индию.



Джайшанкар написал в Твиттере о своем разговоре с Коэном, что он "надеется стать его партнером в развитии нашего сотрудничества. Цените его многочисленные идеи, в том числе по экономике и безопасности".

