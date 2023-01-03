



Новый глава МИД Израиля передаст послание Блинкина Лаврову

Источники в политических кругах утверждают, что разговор между министром иностранных дел Эли Коэном и его российским коллегой Сергеем Лавровым состоится в соответствии с просьбой русских. Об этом сообщает канал КАН.



Согласно сообщению, госсекретарь США Энтони Блинкен был проинформирован о том, что состоится разговор с Лавровым, и попросил в разговоре с министром Коэном передать сообщения Лаврову.



Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел Коэн также побеседует с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.