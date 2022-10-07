



Новый глава хунты Буркина-Фасо стал самым молодым лидером в мире

Всего неделю назад 34-летний Ибрагим Траоре был никому не известен даже в своей родной Буркина-Фасо. Но всего за выходные он прошел путь от армейского капитана до самого молодого лидера в мире, сообщает AFP.



Траоре сместил подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который захватил власть в январе.



Мотивом для последнего переворота, как и в январе, был гнев по поводу неспособности остановить семилетнее джихадистское повстанческое движение, которое унесло тысячи жизней и изгнало почти два миллиона человек из своих домов.



Во вторник Траоре заявил, что будет соблюдать график демократического перехода, согласованный между его предшественником и региональным блоком Западной Африки.



Комментарии последовали за встречей с делегацией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Посредник ЭКОВАС, возглавлявший делегацию, бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу во вторник заявил, что удовлетворен результатами встречи.



Траоре сказал, что Буркина-Фасо будет "уважать динамический компромисс", согласованный с ЭКОВАС в июле, чтобы восстановить конституционный порядок за 24 месяца.



Он также сказал, что страна будет соблюдать свои международные обязательства, особенно в отношении защиты прав человека, и будет сотрудничать с механизмами оценки ЭКОВАС.



В среду Траоре был объявлен президентом и "гарантом национальной независимости, территориальной целостности... и преемственности государства".



В этот величественный момент Траоре стал самым молодым лидером в мире, вырвав титул у президента Чили Габриэля Борича, который старше его на целых два года.