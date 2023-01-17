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Новый глава ЦАХАЛа: "Израильские военные будут свободны от политики"
17.01.2023 14:07 Ольга Белозерова

Новый глава ЦАХАЛа: "Израильские военные будут свободны от политики"

Вчера ЦАХАЛ получил нового командующего - им стал генерал-лейтенант Герци Халеви.

Как сообщает Jerusalem Post, Халеви в своей первой речи на должности послал завуалированный предупреждающий сигнал членам нового правительства, заинтересованным в захвате власти над частью вооруженных сил. В частности, пишет издание. Халеви дал понять, что израильская армия будет свободной от политики.

"Мы будем защищать объединенный ЦАХАЛ, сосредоточив внимание на опыте, профессионализме и ценностях и не принимая во внимание какие-либо соображения, не связанные с безопасностью", - заявил он.

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