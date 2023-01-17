



Новый глава ЦАХАЛа: "Израильские военные будут свободны от политики"

Вчера ЦАХАЛ получил нового командующего - им стал генерал-лейтенант Герци Халеви.



Как сообщает Jerusalem Post, Халеви в своей первой речи на должности послал завуалированный предупреждающий сигнал членам нового правительства, заинтересованным в захвате власти над частью вооруженных сил. В частности, пишет издание. Халеви дал понять, что израильская армия будет свободной от политики.



"Мы будем защищать объединенный ЦАХАЛ, сосредоточив внимание на опыте, профессионализме и ценностях и не принимая во внимание какие-либо соображения, не связанные с безопасностью", - заявил он.