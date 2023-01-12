



Новый начальник Генштаба ЦАХАЛа Халеви встретился со Смотричем

Новый военный главнокомандующий Герци Халеви должен встретиться в четверг с министром финансов Бецалелем Смотричем, на которого в рамках недавних коалиционных соглашений возложена министерская ответственность за некоторые аспекты деятельности ЦАХАЛа.



Помимо того, что Смотрич занимает пост министра финансов, ультраправый лидер “Религиозного сионизма” назначен младшим министром в Министерстве обороны. Его роль – гибридный военно-гражданский координатор деятельности правительства на территориях.



В четверг ЦАХАЛ заявил, что Халеви, который в понедельник вступит в должность главнокомандующего, “встретится с министром финансов в рамках процесса вступления в должность”.



“Встреча будет проводиться в соответствии с указаниями министра обороны и в соответствии с регламентом”, – сообщили в ЦАХАЛе.