



Новый бизнес: Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Могилевский облисполком зарегистрировал компанию основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, сообщает издание Reform.by.



По данным из Единого госрегистра юрлиц и ИП Минюста Беларуси, компания с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов) была зарегистрирована 19 июля в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области. Согласно Reform.by, именно там находится лагерь, куда после мятежа в России приехали наемники ЧВК Вагнера.



Основным видом деятельности новой компании заявлено “управление недвижимым имуществом”. Ее владелец – российское ООО “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, а руководителем указан Евгений Пригожин.