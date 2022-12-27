Новые угрозы Лаврова Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь разразился угрозами в адрес Украины.
Об этом сообщает ТАСС.
Он призвал Украину выполнить требования России "подобру-поздорову", иначе все решит российская армия.
По словам Лаврова, речь идет об условиях Москвы по "демилитаризации и денацификации". Кроме того, в РФ считают, что Киев должен признать оккупированные Россией территории.
"Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — подчеркнул Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что вся инициатива находится на стороне Украины и США.
"Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление", — подчеркнул он.