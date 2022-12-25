



Новые требования России к Израилю

Портал ynet что РФ требует передать ей в собственность еще три церкви на Хар Ха Зейтим в Иерусалиме.



Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который от имени Путина отвечает за возвращение российских активов в Израиле (он определен как "глава Палестинского императорского православного общества"), объявил, что подаст иск в израильский суд о возвращении права собственности на монастырь Марии Магдалины, Вознесенский монастырь и церковь Галилея Вири (Народ Галилеи), которая также служит летней резиденцией греческого православного патриарха.



В монастыре Марии Магдалины похоронены княгиня Елизавета Федоровна, убитая во время революции 1918 года, и Алиса принцесса Баттенбергская, правнучка английской королевы Виктории, которая после смерти была объявлена праведницей народов мира. Алиса - бабушка британского короля Карла III, который ранее посадил дерево ее имени на аллее Хасидов народов мира в Яд Вашем в Иерусалиме.



"Новый иск против трех церквей связан с внутренней пропагандой среди российских граждан на фоне падения популярности Путина", - говорит общественный активист Алекс Танцер, который занимается вопросами России и еврейства СССР в Израиле.



”Израиль должен немедленно отвергнуть претензии России, потому что молчание Израиля причинит нам вред, тем более что в Украине идет война", подчеркнул Танцор.