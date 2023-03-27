



Новые опросы: коалиция Нетаниягу теряет мандаты

Коалиция под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу теряет мандаты на фоне протестов против правовой реформы.



Об этом свидетельствуют опросы, проведенные до того, как глава правительства объявил о том, что приостанавливает законодательный процесс.



По данным 12-го канала, Ликуд получает 25 мандатов, А-Махане а-Мамлахти - 23, Еш Атид - 22, Религиозный сионизм и Оцма Йегудит - по 12, ШАС - 10, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 6, Мерец - 5, Хадаш-Таал - 5, РААМ - 5. Таким образом, нынешняя коалиция получает всего 54 мандата, а нынешний оппозиционный блок - 61.



По данным "Кан", Ликуд получает 25 мандатов, Еш-Атид - 22, А-Махане а-Мамлахти - 21 , Религиозный сионизм и Оцма Йегудит - по 11, ШАС - 10, Яадут А-Тора - 7, РААМ - 6, НДИ - 5, Хадаш-Таал - 5, Мерец - 5, Авода - 4.



Таким образом, нынешняя коалиция получает 53 мандата, в то время, как оппозиция получает 62.