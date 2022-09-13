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Новые ограничения цен на энергоносители защитят всех французов
13.09.2022 22:34 Юлия Фрилис

Новые ограничения цен на энергоносители защитят всех французов

Новые ограничения цен на энергоносители защитят всех французов без исключения, так считает министр финансов Франции.

Все французские потребители будут защищены будущим ограничением цен на энергоносители, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мер, добавив, что домохозяйствам придется самостоятельно покрывать лишь небольшую часть увеличенных расходов.

Подробности расширения ограничений, касающихся цен на газ и электроэнергию, действующих к этой зиме, правительство обнародует уже в ближайшие дни, сказал Ле Мер телеканалу LCI.

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