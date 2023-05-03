



Новые методички: Как пропаганда будет готовить россиян к контрнаступлению ВСУ

Администрация президента РФ подготовила новый план для российских пропагандистов. В нем государственным и провластным СМИ рассказывается, как правильно освещать украинское контрнаступление, пишет Meduza.



Пропагандистам не стоит “занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО” и говорить о том, что “Киев не готов к контрнаступлению ”. Напротив, СМИ должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всецело поддерживают Украину.



Два источника Meduza, близких к администрации президента, объясняют такое освещение следующим образом:

Если наступление будет неудачным, тогда “армия РФ умело отразила превосходящую по мощности атаку”, и цена этой победы сильно вырастет.

Если же Украина достигнет каких-то успехов и займет оккупированные территории, их потеря тоже будет объяснима, ведь “весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи – по сравнению с этими усилиями – очень скромные”. То есть российская армия, в общем, тоже справилась неплохо.

Этот же план рекомендует СМИ “не педалировать информацию о суммах средств”, направляемых из бюджета на восстановление инфраструктуры на оккупированных и аннексированных украинских территориях. Вместо этого лучше рассказать о том, как в России “решаются проблемы”, например, о ремонте школах, детских садов и больниц. Ожидается, что такие сюжеты будут иметь "общественное одобрение".



Еще одной “нежелательной темой” для пропаганды неожиданно стала подготовка к параду на 9 Мая. В нескольких регионах России “по соображениям безопасности” уже решили полностью отказаться от праздника. В Москве и других городах не планируется традиционное шествие “Бессмертного полка”.

Предполагается, что дело не только в сложности обеспечения безопасность мероприятий, скорее всего, на параде будет меньше техники, чем ранее, а та, что все-таки выйдет, по большей части будет старой, “ведь современные машины нужны на фронте”.