



Новые инструкции Битуах Леуми. Удостоверение инвалида - для всех?

Битуах Леуми резко расширил определение понятия "родственник инвалида".



Теперь в это понятие будут включены супруги внуков, племянников и двоюродных братьев после согласия на переезд в дом инвалида. Они будут иметь право на получение кредита от государства для приобретения транспортного средства, на котором можно будет возить инвалида, нуждающегося в помощи, но сколько таких уже есть?



Как выяснилось, нынешняя ситуация означает, что почти каждый израильтянин имеет родственника-инвалида или непосредственно связан с человеком с ограниченными возможностями.



По опубликованным данным, только в 2021 году было выдано 71 тысяча новых инвалидных удостоверений, а с начала года - 50 тысяч. Число автомобилей с номерным знаком инвалида достигло 471 тысячи, почти каждый восьмой автомобиль в Израиле. В 2022 году это число уже перевалит за полмиллиона. Не исключено, что в будущем число будет очень близко к миллиону людей с ограниченными возможностями.