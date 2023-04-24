



Новые боевые корабли ВМС готовы к защите морских газовых месторождений

В воскресенье ВМС Израиля заявили, что три из четырех новых корветов класса Sa'ar 6, которые были закуплены в Германии два года назад, находятся в рабочем состоянии, и их основной задачей будет защита израильских газовых месторождений. В ближайшее время в эксплуатацию будет введен и четвертый, пишет Ynet.



Три из четырех кораблей, закупленных ЦАХАЛом, прошли процесс оперативного развертывания, который включал установку 20 боевых систем, большинство из которых израильского производства. Ожидается, что четвертый военный корабль будет готов в ближайшее время.



Среди особых возможностей новых израильских кораблей: противоракетные системы и перехват на больших траекториях на основе радиолокационных систем "Adir", Naval Dome и LRAD (акустическое устройство дальнего действия). Кроме того, боевые корабли обладают ракетным потенциалом класса "море-море" с системой, которая будет иметь более точные наступательные способности, большую дальность действия, усовершенствованную оперативную гибкость и лучшие возможности для борьбы с передовыми угрозами.



Корветы Sa'ar 6 также будут обладать возможностями обнаружения воздушных и надводных целей, а также способностью нести вертолеты среднего размера, такие как Seahawk.



“Защита исключительной экономической зоны Израиля и стратегических объектов на море является основной задачей ВМС Израиля, — сказал командующий ВМС Израиля генерал-майор Эли Шарвит. - Эти активы необходимы для бесперебойной работы Государства Израиль, и возможность их защиты имеет решающее значение. Безопасность, необходимая для защиты ИЭЗ, очевидна. Лучший способ защиты этого пространства и активов в нем — это корабли, и корветы Sa'ar 6, которые точно и превосходно выполняют эту оперативную потребность”.



Новые ракетные комплексы уже выпустили 30 ракет в процессе установки, и в отличие от старых боевых кораблей, 25% экипажа составляют женщины, которые живут в отдельных и просторных помещениях.



Всего на борту около 80 членов экипажа, которые также прошли подготовку относительно обстрела корабля.

