



Новое требование Итамара Бен-Гвира

Итамар Бен Габир выдвинул новое требование к Биньямину Нетаниягу - на этот раз по вопросу о реформистском гиюре.



По сообщению 12-го канала, "Оцма Йегудит" требует включить в коалиционное соглашение пункт, включающий обязательство принять закон, который отменит решение БАГАЦа, признающего реформистский гиюр для целей Закона о Возвращении. Это произошло после того, как в последние годы БАГАЦ постановил, что для целей репатриации в Израиль и получения гражданства гиюр также и реформистский гиюр.



Одновременно "Оцма Йегудит"намерена согласовать эти требования с другими партнерами по коалиции - ШАС, Яадут А-Тора и религиозными сионистами.



Согласно законопроекту, который просит утвердить Итамар Бен Гвир, будет определено, что только те, кто прошел надлежащий гиюр, будут иметь право на репатриацию в Израиль в соответствии с Законом о возвращении.