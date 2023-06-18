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флаг США Иран
18.06.2023 07:50 Евгения Маркова

Новое соглашение с Ираном призвано остановить израильскую атаку


Ключевой целью предстоящей ядерной сделки между США и Ираном является предотвращение нападения Израиля на Иран, заявил агентству Reuters западный чиновник.

“Если иранцы ошибутся в расчетах, мы хотим избежать потенциального сильного ответа Израиля”, – сказал он. 

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что любая сделка между Вашингтоном и Тегераном не помешает Иерусалиму предпринять шаги против угрозы ядерного Ирана.

“Наша позиция ясна: никакое соглашение с Ираном не обяжет Израиль”, – заявил Нетаниягу в Кнессете на прошлой неделе. “Израиль будет продолжать делать все, чтобы защитить себя”.

Новое соглашение, которое, как ожидается, будет представлять собой серию договоренностей, потребует от США ослабления санкций в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы.

Это заставило бы Иран прекратить обогащение урана до уровня 60%, что намного превышает разрешенный в 2015 году уровень 3,67%, но ниже 90%, необходимых для создания ядерного оружия. В ходе переговоров США предупредили, что потребуют от Ирана высокую цену, если он обогатится до 90%.

По данным The New York Times, Иран также освободит американцев, которых он держит в тюрьмах, прекратит продажу баллистических ракет России и атаки своих марионеток на американских подрядчиков в Сирии и Ираке. США откажутся от санкций почти на 20 миллиардов долларов и не будут добавлять новые санкции или добиваться принятия резолюций против Ирана в Совете Безопасности ООН или Международном агентстве по атомной энергии. 
 

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