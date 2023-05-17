



Новое преступление Итамара Бен-Гвира



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вчера вечером (во вторник) приехал пообедать в ресторан "Хацоат" рядом с рынком Махане Иегуда в Иерусалиме вместе со своим начальником штаба Ханмалем Дорфманом. Ранее эти двое решили припарковать свой автомобиль в запрещенном месте на тротуаре перед рестораном. Это было снято на видео Хаимом Гольдичем из канала КАН.



Министр Бен-Гвир прибыл около 23:30 в известный ресторан на улице Агриппа. Ранее его водители предпочли припарковать свой автомобиль на тротуаре, прилегающем к пекарне "Теллер", таким образом, что это мешает движению пешеходов там. В непосредственной близости от ресторана находится множество регулируемых парковок. Дорфман припарковался рядом с ним, и оба зашли в ресторан, чтобы поесть.



Министр Бен-Гвир прокомментировал видео: "Я предполагаю, что террористы, угрожающие моей жизни, были бы рады, если бы бронированный автомобиль припарковался как можно дальше, или чтобы бронированного автомобиля вообще не было. Что делать, я не определяю процедуры безопасности".

