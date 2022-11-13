



Новое правительство Израиля намерено увеличить финансирование ешив на 100%

Ожидается, что новое правительство увеличит финансирование ешив и их студентов в Израиле на целых 100%, что потенциально может вызвать широкую общественную критику.



Говорят, что увеличение финансирования было согласовано в ходе переговоров между ультраортодоксальными партиями и лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу, который пытается сформировать новую коалицию.



До сих пор Израиль субсидировал студентов иешив харедим, используя установленную сумму государственного бюджета без учета общего физического числа таких студентов, в результате чего финансирование увеличивалось по мере того, как население продолжает расти.



Теперь, в рамках переговоров с Нетаньяху, лидеры ультраортодоксальной партии просят установленную сумму в 730 шекелей для студентов праволавной молодежной ешивы и 1314 шекелей для взрослых.



Оценка общего числа ультраортодоксальных и религиозных студентов среди населения харедим, сделанная ШАС, "Яадут а-Тора" и религиозным сионизмом, предполагает, что новое годовое финансирование составит 2,5 миллиарда шекелей, что вдвое больше текущей суммы.



Источник, участвовавший в переговорах о коалиции, сказал, что бюджет, вероятно, с годами раздуется из-за быстрого демографического роста ультраортодоксальных общин и "очень быстро достигнет 3 миллиардов шекелей".



Финансирование одиноких студентов ешив, которые все еще живут со своими родителями, не будет передано им напрямую, а вместо этого будет использовано для работы других ультраортодоксальных организаций. Финансирование женатых студентов будет предоставляться им в качестве стипендии при условии, что они будут изучать Тору в качестве основной работы.



Министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал решение удвоить финансирование, заявив: "Приоритеты поменялись местами. Я увеличил доход солдат ЦАХАЛа на 50% как министр финансов, а формирующееся правительство удвоит доход студентов ешивы. Оппозиция будет работать на тех, кто служит в ЦАХАЛе, работает и платит налоги".



Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт также выразил протест против этого решения.



"Программа увеличения финансирования ультраортодоксальных студентов ешив — это этическая и экономическая ошибка, которая нанесет вред религиозной молодежи и будущему Израиля. Увеличение финансирования побудит больше молодых харедим не идти на работу или приобретать профессию, поскольку им легче оставаться в своей ешиве. На протяжении многих лет я работал над повышением уровня занятости в ультраортодоксальном сообществе и первым разработал реальный план, который мы приняли при моем правительстве", - завил бывший премьер-министр.



Есть и представители ультраортодоксальной общины, опасающиеся, что увеличение бюджета навредит студентам ешивы.



"В принципе, увеличение бюджета оправдано, особенно после прежнего правительства, которое дало арабскому сообществу десятки миллиардов. Но это также может привести к критике в будущем. Вы должны признать, что иногда аппетиты ультраортодоксальных партийных лидеров намного больше, чем их умы", — сказал активист, представитель ультраортодоксальной общины.