



Новое название партии Гидона Саара



Фракция Гидеона Саара Тиква Хадаша, которая участвовала в последних выборах вместе с Кахоль Лаван Бени Ганца в рамках Махане Мамлахти, подала сегодня утром заявление об изменении своего названия.



Нынешнее название партии - партия "Новая надежда на единство для Израиля",и, согласно заявлению, новое название партии будет "Новая надежда правых-государственников".



Согласно оценкам в политической системе, цель изменения названия - “выразить в очищенном виде идентичность и суть партии, таким образом, чтобы это также вписывалось в политический процесс формирования Махане Мамлахти”.



В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что на муниципальных выборах, которые состоятся в конце года, обе партии баллотируются отдельно по разным территориальным образованиям.

