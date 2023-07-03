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Новое название партии Гидона Саара
03.07.2023 11:22 Аркадий Бочаровский

Новое название партии Гидона Саара


Фракция Гидеона Саара Тиква Хадаша, которая участвовала в последних выборах вместе с Кахоль Лаван  Бени Ганца в рамках Махане Мамлахти, подала сегодня утром заявление об изменении своего названия.

Нынешнее название партии - партия "Новая надежда на единство для Израиля",и,  согласно заявлению, новое название партии будет "Новая надежда правых-государственников".

Согласно оценкам в политической системе, цель изменения названия - “выразить в очищенном виде идентичность и суть партии, таким образом, чтобы это также вписывалось в политический процесс формирования Махане Мамлахти”.

В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что на муниципальных выборах, которые состоятся в конце года, обе партии баллотируются отдельно по разным территориальным образованиям.
 

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