



Новое назначение генерала Лапина — это предупреждение Пригожину

Новое назначение генерала Лапина — это предупреждение Пригожину, считает источник «Важных историй», близкий к Министерству обороны.



В конце октября Александра Лапина уволили с должности командующего группы войск «Центр» после критики Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Именно этого генерала глава Чечни назвал бездарем и предложил отправить «на передовую смывать кровью свой позор».



Теперь Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск. Наш источник, близкий к Минобороны, считает это назначение попыткой показать Пригожину, что главная роль на войне по-прежнему у армии.



Собеседник, близкий к Генштабу, согласен, что это сделано в пику владельцу ЧВК Вагнера.

