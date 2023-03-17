



Новая Зеландия запретит TikTok на парламентских устройствах

Новая Зеландия заявила в пятницу, что запретит TikTok на устройствах с доступом к парламентской сети страны из-за проблем с кибербезопасностью, став последней страной, ограничившей использование приложения для обмена короткими видео на правительственных устройствах.



Во всем мире усилились опасения по поводу того, что китайское правительство может получить доступ к местонахождению и контактным данным пользователей через ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok.



Глубина этих опасений была подчеркнута на этой неделе , когда администрация Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok избавились от своих долей, иначе приложение может столкнуться с запретом США.



В Новой Зеландии TikTok будет запрещен на всех устройствах с доступом к сети парламента к концу марта.



Глава парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро заявил в электронном письме агентству Reuters, что решение было принято после консультации с экспертами по кибербезопасности и обсуждений в правительстве и с другими странами.



Он добавил, что для тех, кому приложение требуется для работы, могут быть приняты специальные меры.



Как силы обороны Новой Зеландии, так и Министерство иностранных дел и торговли заявили в пятницу, что они уже ввели запреты на использование TikTok на рабочих устройствах.



Представитель Сил обороны Новой Зеландии заявил, что этот шаг был "предупредительным подходом к защите безопасности" персонала.



В четверг Великобритания запретила приложение на правительственных телефонах с немедленным вступлением в силу. Государственные органы США должны до конца марта удалить приложение с официальных устройств.



TikTok заявил, что считает, что недавние запреты основаны на "фундаментальных заблуждениях" и вызваны более широкой геополитикой, добавив, что он потратил более 1,5 миллиарда долларов на строгие меры по обеспечению безопасности данных и отвергает обвинения в шпионаже.

